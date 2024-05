Europee, Conte a Catania: "Non ci sono impresentabili nelle liste del Mrs"

"Il M5S non ha candidati impresentabili, non inganna i cittadini mettendo dei nomi che poi non andranno a Bruxelles e a Strasburgo. Io credo che la chiarezza, la linearità di azione siano condizioni imprescindibili per ridare ovviamente dignità alla politica e fiducia ai cittadini". Così ai giornalisti a Catania il leader del M5S Giuseppe Conte. "Noi - ha aggiunto Conte - siamo l'unico partito che non è coinvolto in casi di corruzione da Nord a Sud. Una ragione c'è. Abbiamo regole stringenti che tutti quanti dovrebbero rispettare per scacciare via il marcio dalla politica. Non può essere la soluzione invece attaccare la magistratura, che fa legittimamente il suo dovere e le sue inchieste".

Poi bagno di folla per il leader del M5S Giuseppe Conte per il tour elettorale in vista del voto europeo. Dopo un breve punto stampa, l'ex premier ha fatto un giro all'interno del mercato della Fiera del capoluogo etneo ricevendo applausi e richieste di selfie. Diverse persone in particolare chiedevano a gran voce a Conte di ''difendere la Sicilia'' e di ''abbassare le tasse''.