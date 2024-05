Vice presidente Ue domani a Catania in visita alla Stm Microelettronics

Domani la vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager sarà in Italia per visitare il nuovo impianto di produzione di semiconduttori di STMicroelectronics a Catania, in Sicilia. Come informa la Commissione europea in una nota, si tratta di un impianto completamente integrato per la produzione di wafer di carburo di silicio all'avanguardia, utilizzati per produrre dispositivi elettrici ad alte prestazioni, con applicazioni nei veicoli elettrici, nelle stazioni di ricarica rapida, nelle energie rinnovabili e in altre applicazioni industriali. Il nuovo impianto ha beneficiato di una sovvenzione diretta da parte dell'Italia, approvata dalla Commissione ai sensi delle norme dell'Ue sugli aiuti di Stato nell'ottobre 2022, in particolare sulla base dei principi stabiliti nella comunicazione relativa a una normativa sui chip per l'Europa. L'impianto rafforzerà la sicurezza dell'approvvigionamento, la resilienza e la sovranità digitale dell'Europa nelle tecnologie dei semiconduttori, contribuendo nel contempo a realizzare le transizioni digitale e verde. La visita della Vicepresidente Vestager allo stabilimento di STMicroelectronics si concluderà intorno a mezzogiorno con una conferenza stampa alla presenza di Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Enrico Trantino, Sindaco di Catania, e Maria Carmela Librizzi, Prefetto di Catania.