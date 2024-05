Europee, nuovo botta e risposta tra Tajani e la Lega

Nuovo botta e risposta tra Forza Italia e Lega, questa volta sulle europee. "Io auspico una maggioranza a livello europeo di Popolari Liberali Conservatori, quella che io ho guidato sconfiggendo la sinistra quando sono stato eletto presidente del Parlamento europeo - ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo ad Agorà su Rai 3 - Se la Lega lascia certi alleati che ha nella famiglia Id e magari aderisce a un altro gruppo allora ben venga. Io sono molto favorevole a questo. Dipende dalla Lega, non dipende da noi".

A stretto giro in una nota la replica del partito di Matteo Salvini: "Se Forza Italia lascia finalmente Ursula, i socialisti e Macron, ben vengano".

Ad 'Agorà', parlando di Medio Oriente, Tajani ha detto che ''l'Italia vuole riconoscere lo Stato palestinese'', ma ci devono essere ''garanzie per il popolo ebraico'', affermando ''l'impegno perché nasca uno Stato palestinese che deve riconoscere Israele e deve essere riconosciuto da Israele''. Il ministro degli Esteri ha quindi ribadito che ''vogliamo Hamas fuori'' da un futuro Stato palestinese e ha sottolineato l'importanza di una ''Autorità nazionale palestinese riformata''.

Ieri, in un colloquio telefonico con la premier Giorgia Meloni, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva chiesto all'Italia di riconoscere lo Stato palestinese seguendo l'esempio di Spagna, Irlanda e Norvegia.