Ragusa, auto sfonda ringhiera e finisce sulla ferrovia: illesi madre e figlio

Incidente autonomo poco dopo le 14 in piazza Vann’Antò a Ragusa: un giovane a bordo di una Ford Fiesta, per cause ancora in corso di accertamento ha sfondato la ringhiera metallica andando a finire dopo un volo di circa sei metri nella linea ferrata sottostante. A bordo con il giovane anche la madre. Entrambi sono rimasti illesi e sono usciti dall’abitacolo e hanno raggiunto la strada da soli per attendere i soccorsi.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Vigili del fuoco, il personale del 118, la Polizia di Stato e la Polizia Locale per i rilievi e regolare il traffico.