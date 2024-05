Scicli, pensionati al corso di alfabetizzazione digitale

E’ stato un successo per la partecipazione e per l’interesse suscitato. Oltre venti pensionati hanno preso parte al corso di alfabetizzazione digitale organizzato a Scicli da Cna Pensionati Ragusa nell’ambito del progetto del servizio civile universale “inclusione e invecchiamento attivo”. Il corso, sviluppato in due giornate formative, si è tenuto a Scicli nei locali del centro d’incontro comunale di Jungi messo a disposizione dall’amministrazione comunale ed è stato curato, sia negli aspetti organizzativi che nella fase realizzativa, da Alessia Purromedi e Daiana Carrubba, le due giovani volontarie che svolgono il servizio civile universale presso la sede della Cna di Scicli.

Il corso è stato organizzato alternando di continuo momenti formativi per un uso consapevole dei cellulari e prove pratiche per l’utilizzo delle principali applicazioni di uso comune quali WhatsApp, Facebook, Google Maps, non tralasciando applicazioni sempre più diffuse e indispensabili quali lo Spid e l’utilizzo dei programmi di posta elettronica. Il vicepresidente vicario di Cna Pensionati Ragusa Giombattista Giudice e il segretario Franco Spadaro sono molto soddisfatti del risultato raggiunto: “I partecipanti sono stati coinvolti attivamente in un laboratorio vero e proprio ed hanno molto apprezzato la possibilità di essere aiutati costantemente nella parte pratica e soprattutto nei momenti di difficoltà. E la richiesta di organizzare altri momenti formativi è un segnale del reale gradimento dell’iniziativa”. Alla fine del corso è stato consegnato a tutti i pensionati un attestato di partecipazione, dal valore puramente simbolico ma che servirà per ricordare loro la condivisione di momenti formativi ma soprattutto di socializzazione.