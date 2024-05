Modica. Progetti delle scuole per l'estate, l'assessore Facello: ci sono laboratori e centri di studio

“Come ente comune, assessorato alle Politiche educative, abbiamo affiancato e sostenuto le scuole della nostra città che hanno partecipato ai bandi che riguardano progetti per l’estate. ‘Fuori Orario’ è un bando della Regione Siciliana così come ‘Scuole aperte’; infine, siamo stati a fianco anche nella partecipazione al bando del MIM, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ‘Piano Estate’. Di fronte al forte carico di lavoro quotidiano che obera le scuole, abbiamo scelto di affiancarle nel percorso di partecipazione a questi bandi e tre scuole della Città -Santa Marta Ciaceri, Istituto comprensivo Carlo Amore e l’IC Raffaele Poidomani- sono entrati nella graduatoria di ‘Fuori orario’ e, dunque, sono destinatarie dei finanziamenti". Lo dichiara l'assessore Chiara Facello (nella foto).

"Fuori orario - continua l'assessore - è promosso dal Dipartimento Istruzione della Regione Siciliana, è destinato alle scuole primarie e sostiene l’ampliamento dell’offerta formativa e la sperimentazione di modelli educativi, con momenti didattici oltre, appunto, l’orario ordinario. Un progetto che crea reti territoriali e mette in comune esperienze, risorse, informazioni, favorendo specie quei territori dove la scuola è il più significativo presidio educativo che diventa spazio condiviso, luogo comune di diffusione di opportunità culturali e importante laboratorio di cittadinanza. Gli interventi favoriranno l’apertura oltre l’orario scolastico ordinario -in particolare d’estate- delle scuole primarie, offrendo ad alunni e famiglie iniziative educative di qualità, facendo così fronte alle situazioni di perdita significativa degli apprendimenti, specialmente durante il lungo periodo di chiusura estiva. Le famiglie degli alunni di questi tre istituti potranno beneficiare di laboratori e centri di studio durante l’estate mentre altre attività previste dal bando, saranno svolte nei mesi successivi ed entro fine 2024. In fase di valutazione sono le candidature delle stesse tre scuole modicane per il bando ‘Scuole aperte’ cui si è candidato anche il Liceo Galilei Campailla visto che il bando stesso era rivolto alla Secondaria di primo grado e al biennio del Superiore. Infine, le tre scuole hanno evaso e inviato la documentazione per il ‘Piano Estate’ ministeriale”