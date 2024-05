Atletica leggera, l'8 giugno si corre la Supermaratona dell'Etna: il percorso è di 43 Km

Si avvicina la Supermaratona dell'Etna, la corsa su strada di 43 chilometri per 3000 metri di dislivello positivo, abbinata alla SuperRound Trip di 14,5 chilometri (off road), che dal mare porta in cima al vulcano attivo più alto d'Europa. La data è l'8 giugno, quando l'iconico vulcano siciliano diventerà lo scenario della XVII edizione. I primi 33,5 chilometri si svilupperanno su asfalto; si transiterà attraverso le vie e i centri storici dei paesi pedemontani, per poi passare su un percorso sterrato fatto di sabbia vulcanica e frammenti di lava cristallizzata (gli ultimi 9,5 chilometri). Si parte sabato 8 giugno alle ore 7.30, dalla spiaggia di Marina di Cottone (Catania), a quota zero. Quindi si transita su strade comunali, provinciali e nazionali dei Comuni di Fiumefreddo di Sicilia, Piedimonte Etneo, Linguaglossa e Castiglione di Sicilia, per poi lasciare l'asfalto e iniziare a salire sul vulcano raggiungendo il traguardo posto a quasi 3000 metri di quota.