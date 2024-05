Automobilismo, Samuele Cassibba in pole per il successo alla Val D'Anapo - Sortino

Samuele Cassibba da domani 31 Maggio a domenica 2 Giugno, affronterà su Nova Proto V8 2000 spinta da motore Synergy la XXXIX^ Coppa Val d’Anapo Sortino, competizione siracusana organizzata dall’AC Siracusa e da ASD Pro.MotorSport, 4° round del CIVM sud con validità anche per il Campionato Siciliano e che assegnerà la 4^ Coppa Massimo Di Pietro.

Il pilota comisano, affiancato dalla Scuderia Ateneo arriva a Sortino da vincitore del 2023. Dopo due gare esaltanti nel Campionato Italiano Supersalita, Cassibba è pronto per il terzo impegno agonistico del 2024. Affronterà il tracciato di 5750 mt per la seconda volta con la Nova Proto V8 2000, la biposto francese con cui ha trionfato nell’edizione precedente, mettendo in riga tutti gli accreditati avversari davanti al caloroso pubblico che ogni anno assiepa i bordi del percorso e popola l’anfiteatro naturale all’arrivo di questo magnifico tracciato. La competizione dell’AC Siracusa è un eccellente banco di prova e di sviluppo dell’auto, per cui efficace occasione di progressione.

Cassibba, ha sottolineato la valenza di questo percorso come fondamentale banco di prova per la sua vettura: - “Avevo programmato una gara all’estero nella stessa data ma ho scelto di essere a Sortino perché questa competizione caratterizzata da un primo tratto molto veloce e un finale tecnico e guidato, permette delle valutazioni molto precise per affinare il feeling con la vettura. Sicuramente punterò alla classe 2000 perché quest’anno il livello della competizione si è alzato con una entry list ricca anche in classe 3000. Tengo molto al Trofeo Di Pietro perché Massimo era un amico ed è bello vedere il figlio appena diciottenne sulla vettura del padre” -.

La XXXIX ^ Coppa Val D'Anapo Sortino prevede anche quest'anno, nella giornata inaugurale di domani 31 Maggio, il bellissimo evento di aggregazione “Tutti in Pista”, che parte dalla piazza del Municipio di Melilli, la cosiddetta Terrazza sugli Iblei, e termina in piazza a Sortino, dando la possibilità ad alcuni ragazzi con disabilità di percorrere parte del tracciato su vetture sportive. Seguiranno nel pomeriggio le verifiche tecniche e sportive, sabato i due turni di ricognizioni con inizio alle 9.00 e domenica 2 Giugno le due gare.