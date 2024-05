Vittoria, concorsi al Comune: completati esami per geometra

Si è concluso mercoledì il concorso a tempo pieno e indeterminato per 2 posti di istruttore dei servizi tecnici (geometra) al Comune di Vittoria. Le prove si sono svolte nei locali del Polo Fieristico Emaia con il supporto di una società esterna specializzata nella organizzazione di concorsi pubblici in modalità Digitale come previsto dalla normativa vigente. Il concorso prevedeva una prova unica con test a risposta multipla, (così prevista dalle norme per i profili non dirigenziali fino al 31/12/2026). Sono state 245 le domande pervenute, mentre i candidati ammessi sono stati 211. Allo svolgimento della prova si sono presentati 110 candidati e gli idonei sono stati 45 (tra cui i due vincitori che saranno resi noti con la pubblicazione del verbale della commissione). La commissione giudicatrice era formata da: Elio Cicciarella Dirigente dell’ufficio Urbanistica, in qualità di Presidente, e dai componenti Tiziana Carbonaro, Dirigente dei Servizi sociali, e dal funzionario Francesca Regina Impoco e da Daniela Palummeri in qualità di segretario della Commissione. Il concorso è stato organizzato dalla Direzione Risorse Umane diretta da Giuseppe Sulsenti e coadiuvato dal personale della Direzione risorse umane guidato dal funzionario Pina Di Modica.