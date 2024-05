Salvini in Calabria: " La Statale 106 non sarà più strada della morte"

"La 106 a fine lavori non sarà più la statale della morte. Quindi più corsie, più sicurezza, più velocità, meno incidenti. Ovviamente il nuovo codice della strada punta a portare più responsabilità però in Calabria e non solo qui, ci sono strade che, ahimè, sono conosciute più per gli incidenti e i problemi che per altro". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini che stamani ha compiuto un sopralluogo sui cantieri della statale 106 a Villapiana e Trebisacce, nel cosentino. L'obiettivo è arrivare su tutta la ionica fino a Reggio Calabria, perché poi il ponte sullo Stretto sia un tassello di un percorso unico che da Palermo arriva a Reggio, risale tutta la Calabria e arriva a Roma, Milano Berlino in Nord Europa".