La Pvt Modica vince le fase 2 dei play off e corona il sogno promozione in B1: grande festa al Geodetico

La PVT Modica ha vinto la fase 2 dei playoff con la doppia vittoria sia all’andata che al ritorno contro Terracina, coronando il sogno promozione in casa, proprio al Geodetico di Modica. Il risultato è stato un netto 3-0, che rispetto al 3 a 1 nella trasferta di andata è stato ancor più espressione della superiorità tecnica e fisica delle modicane (25-21, 25-14, 25-13). Capitan Brioli e compagne, a parte qualche incertezza iniziale, hanno messo in campo una prestazione impeccabile e, nonostante per la promozione bastasse vincere due soli set, le ragazze di D’Amico non si sono accontentate ma sono andate oltre senza concedere nulla alle avversarie. È stata una bella vittoria realizzata con il contributo di tutto il roster a disposizione e davanti a un caloroso pubblico di tifosi. Dopo la breve esperienza in serie A2 e la ripartenza dalla serie C, in sole due stagioni la PVT, con due salti di categoria consecutivi, ha raggiunto la prestigiosa terza serie nazionale.

La felicità di tutti nelle parole del Presidente Enzo Garofalo: “Siamo arrivati alla fine di questo campionato andando oltre ogni aspettativa, nel senso che sicuramente quando abbiamo fatto mercato l’anno scorso la scelta del roster e dello staff è stata fatta puntando ai playoff da prima della classe, ma quello che non ci aspettavamo era sicuramente di avere un gruppo così coeso e di raggiungere dei risultati così importanti. I numeri non possono mentire, vantiamo infatti il record nazionale di essere l’unica squadra in Italia ad avere ottenuto il primo posto in classifica con quoziente set 19 con solo 4 set persi, tutte vittorie da 3 a 0 e una sola sconfitta. Di sicuro bruciava non aver passato il primo turno dei playoff, ma abbiamo incontrato Bisceglie che, come già dimostrato in Coppa Italia, è una squadra che strameritava di vincere questo campionato a mani basse e quindi siamo orgogliosi di aver affrontato quei quattro match contro una squadra davvero fortissima, di un’altra categoria.

Siamo felici di aver festeggiato la promozione in B1 in casa abbracciati fisicamente dai nostri tifosi, dalle famiglie, dalle nostre piccole atlete, da tutti i dirigenti e da amici venuti da ogni provincia. E siamo contentissimi di aver ricevuto tante attestazioni di stima e di affetto da parte di tutte le società che con noi hanno seguito questo percorso incredibile in B2. E’ motivo di grande orgoglio aver centrato l’obiettivo di due promozioni in due anni. Sicuramente dopo l’esperienza in serie A2, aver scelto di ripartire dalla serie C non è stata la cosa più semplice per nessuno, però eravamo consapevoli che bisognava ricostituire e ricostruire e per farlo dovevamo ricominciare davvero dalle cose che ci riescono meglio, cioè, pensare alla pallavolo e a divertirci".