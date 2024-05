Pozzallo, 49 migranti salvati dalla Guardia costiera: ci sono donne e bambini

Quarantanove migranti sono stati soccorsi e messi in salvo da una motovedetta della Guardia costiera di Pozzallo. Il gruppo si trovava a bordo di un barchino in precarie condizioni ad una sessantina di miglia a sud della costa del Ragusano. Le operazioni di sbarco si sono concluse intorno alle due di notte. Come da prassi è scattato il sistema di accoglienza coordinato dalla Prefettura. Controlli a bordo dal team medico dell'Usmaf, sanità marittima, e in banchina dall'Asp. Tra le persone salvate la cui provenienza di origine è Egitto, Sudan, Somalia ed Etiopia, partite dalla Libia e in mare da tre giorni, c'erano anche due donne, oltre a 7 minori maschi e una bimba di 2 anni. La mamma della piccola, incinta di 7 mesi, è stata trasferita in ospedale per dei controlli. Diversi i casi di scabbia riscontrati. I migranti sono stati poi trasferiti all'hotspot di Pozzallo.