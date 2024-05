Debbono scontare 5 anni per fatti di droga: due arresti a Melilli

I Carabinieri della Stazione di Melilli hanno arrestato un 30enne e un 36enne del luogo in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania.

I due uomini sono stati riconosciuti colpevoli di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti commessa tra maggio e agosto del 2019 a Melilli e condannati a 5 anni di reclusione.

Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati associati alla Casa di Reclusione di Augusta - Brucoli, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.