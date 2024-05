Pachino, un tunisino denunciato per spaccio di droga

Agenti del Commissariato di Pachino, impegnati nel controllo del territorio e nel contrasto dell’illegalità diffusa nel comune di Pachino, hanno denunciato un uomo di 40 anni di origine tunisina, per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di droga.

Gli investigatori pachinesi, nell’ambito di predisposti controlli in esercizi commerciali con il supporto di unità cinofile della Polizia di Stato, hanno rinvenuto, all’interno di uno di essi, sito nel centro della città, gestito dal quarantenne, 4 dosi di hashish, pronte per essere cedute agli assuntori della zona.