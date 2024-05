Controlli straordinari contro la criminalità a Lentini

Agenti del Commissariato di P.S. di Lentini, insieme a personale del Reparto Prevenzione Crimine di Catania in questi giorni presente in città per implementare la presenza della Polizia di Stato, hanno effettuato, nelle scorse giornate, uno straordinario servizio di controllo del territorio con il precipuo obiettivo di pattugliare il territorio, garantendo un innalzamento della sicurezza reale e percepita dai cittadini.

I servizi, coordinati dal dirigente del Commissariato Alessandro Sciacca, si svolti nelle zone centrali e periferiche del lentinese, con l’effettuazione di numerosi posti di controllo che hanno consentito di identificare 137 persone e di controllare 71 veicoli.

Sono stati sottoposti a verifiche numerosi esercizi commerciali e luoghi abitualmente frequentati da persone che gravitano in ambianti malavitosi.

Nel complesso sono stati, inoltre, controllati 31 soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale di cui 13 agli arresti domiciliari.