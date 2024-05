Siracusa, il Consiglio dice sì all'estinzione anticipata di 16 mutui

Approvando una proposta del settore Economico finanziario, il consiglio comunale, di Siracusa, riunito con procedura di urgenza, ha deliberato stamattina di estinguere anticipatamente 16 mutui ventennali che l’Ente aveva contratto con la Cassa depositi e prestiti per l’attuazione del Bando periferie. Il provvedimento è passato con 18 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astensioni; con la stesso risultato è stata anche approvata l’immediata esecutività del provvedimento.

Per effetto di questa decisione, alla Cdp saranno versati 8 milioni 903 mila 750,05 euro, cioè l’intero ammontare dei 16 mutui, tutti con scadenza 2043. La decisione del Consiglio consente di ridurre il debito complessivo e la spesa per interessi che, solo sulla prima rata, ammonta a poco meno di 245 mila euro. Inoltre, per effetto di questa decisione la Cassa depositi e prestiti ritornerà all’Ente 57 mila 779 euro.

Il rimborso anticipato rientra tra le missioni contenute nel Documento unico di programmazione 2024/2026. Un emendamento in questo senso era stato anche approvato dal consiglio comunale in sede di discussione in aula. L’estinzione dei mutui è stata resa possibile dalla disponibilità di fondi nelle casse comunali e dal fatto che sono state presentante le rendicontazioni dei lavori già effettuati e lo Stato ha iniziato a versare le somme previste dal Bando periferie.

Come da procedura, i motivi di urgenza della convocazione di oggi sono stati riconosciuti dal consiglio comunale con una votazione (23 sì e 2 astensioni) effettuata prima di passare alla discussione sul merito della proposta. Il termine per la presentazione della richiesta di estinzione dei mutui scade oggi, cioè 30 giorni prima la data di pagamento della prima rata.