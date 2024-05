Elezioni a Pachino, tutti i nomi dei candidati al consiglio comunale

Cinque candidati a sindaco, 240 candidati per sedici posti in Consiglio comunale e tanta fibrillazione politica ad una settimana dal voto per le amministrative a Pachino. Piazza Vittoria Emanuele è diventata il luogo naturale del 'totosindaco'. Come tutti i ct della nazionale, c'è chi giura sull'uno o sull'altro candidato. Veri e propri tifosi da stadio. Sui cinque candidati a primo cittadino di Pachino, tanto di cappello e nulla da dire sull'onestà dei partecipanti alla competizione elettoraale. Gente perbene e stimata. E' tutto il contorno che sostiene i primi cittadini che puzza. In qualche caso puzza di illegalità, di facce riciclate da figli, nipoti e pronipoti ed una cosa è certa: La vecchia politica non arretra ,muove le fila, così come il puparo fa con le marionette. Pachino questa volta non può fallire dopo uno scioglimento per mafia e una sfiducia al sindaco che ha portato i cittadini alle urne anticipate. In queste elezioni i due poli vanno spaccati. Così ci sono due candidati nel Centro destra ed altrettanti nel Centrosinistra. Una anomalia che è passata quasi inosservata ai vertici regionali e nazionali delle due coalizioni.

Sono due gli aspiranti sindaco che corrono da soli, senza effetto trascinamento. Giordano Di Raimondo Metallo ed Emiliano Ricupero. Sono sorretti dalle liste che portano il loro cognome. La partita a Pachino potrebbe essere a tre fra Barbara Fronterrè che è sostenuta da Mpa, Democrazia Cristiana, Pachino Democratica, che poi sarebbe un Pd camuffato, Insieme in Azione per Pachino e 'Pachino Crede'; altra corazzata della competizione, è rappresentata da Sebastiano Fortunato, forte di 4 liste come Fratelli d'Italia, La Lega, Innovare per crescere ed Ora Pachino. Anche Peppe Gambuzza può contare su quattro formazioni a suo sostegno. Forza Italia, Rinascita, Libertà di Cateno de Luca e la lista Sì Pachino.

Pubblichiamo tutti i nomi degli aspiranti consiglieri, in ordine al deposito delle liste all'Ufficio elettorale

GIORDANO SINDACO Lista n*1

AUGUGLIARO Antonino detto Nino, BURGARETTA Sebastiano , MILAZZO Angela, COSTA Carmelo, SPATARO Michele, SCIVOLETTO Maria , AMORE Vincenzo detto Carlo, GIRMENIA Enzo, GURRIERI Franc, LERRO Jessica, MORANA Salvatore detto Corrado, FILOSTO Sandra, BRUNO Vincenzo detto Enzo, POMILLO Corrado, CUTELLO Delizia detta Lidia, NOLASCO Graziana.

MPA PACHINO Lista n°2

MIDOLO Salvatore, FERRARA Graziella , CAVARRA Francesco, SCIRE’ Rosario, ROSA Emanuele, ROMANO Sebastiano , BUCCHERI Maria Cristina, CRESCIMONE Giuseppina ,CILIA Maria Stella, FICILI Elisia , AVOLESE Michelle, SCHEMBRI Concetta. D’AMICO Maria Cristina, CALABRO’ Luigi, BARONE Corrado, LOREFICE Salvatore

DC DEMOCRAZIA CRISTIANA Lista n° 3

BLANDIZZI Adriana, CANNARELLA Gesualdo detto Aldo, CICCIARELLA Giuseppe, DOMINGUEZ Marquez Ruth Grismely, FIDILIO Maria, INTERSIMONE Maria Grazia, ITALIA Cinzia, NICASTRO Antonino detto Ninni, POIDOMANI Giuseppe detto Peppe, PUGLIARISI Valentina,

SCIMONELLO Chiara, TLILI Jaouhar, TERZO Vincenzo, RUBINO Gianfranco, CATANIA Giuseppe.

PACHINO DEMOCRATICA Lista n° 4

BORGH Salvatore detto Turi, BOTTALLA Giovanbattista detto Jo, CACCOMO Carmen, CALLERI Giovanni, CARUSO Pamela, FRANZO’ Joseph, FRONTERRE’ Davide, LUCIFORA Rosalba, MALANDRINO Sebastiano, MONACO Mariachiara, ORLANDO Franco Salvatore,

PETRALITO Concetta, SALERNO Raffaella, VALVO Ludovico, ZAPPULLA Mariacristina detta Cristina, ZERBO Noemi.

FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI Lista n° 5

AMENTA Giovanna, ARANGIO Franzo AVOLESE Salvatore detto Salvo, BUGGEA Laura, CIRINNA’ Salvatore, LOPES Emilia, LOREFICE Concetta detta Giovanna, LUPO Giuseppe, MACAUDA Giuseppe, MAGLIOCCO Chiara, PASTUSINSKA Monika Katarzyna detta Monica,

RISTUCCIA Francesco detto Franco, SCIASCIA Corrado, SESSA Natalia, TROPIANO Alessia, TUMINELLO Giuseppe detto Peppe.

LEGA SALVINI PREMIER Lista n° 6

CAMBARERI Giuseppe, CAMPISI Salvatore, COSTA Paola, BARONE Milena, BRUNO Francesca, CANONICO Corrado, CLEMENTI Maria, CLEMENTI Salvatore, DE LUCIA Francesco, DI PASQUALE Maria Teresa, PETRALITO Paolina, RIZZA Rosa, SALONIA Massimiliano,

SPATARO Maria Roberta, VASILE Mariano Yuri, DIMARTINO Antonio.

INSIEME IN AZIONE PER PACHINO Lista n° 7

ALAIMO Vincenzo, CANNARELLA Teresa detta Terry, CORSICO Giuseppina detta Giusy, DI FEDE Federica DI RAIMONDO Luigi, GALOTA Francesco detto Ciccio, MALLIA Martina, MIZZI Sergio, PAPA Maurizio, RUSSO Gianni, SCALA Jessica, VERNUCCIO Salvatore detto Dario,

VINDIGNI Vincenzo, ZARA Santo, RAMETTA Giuseppe, MONACO Graziella.

RINASCITA DI PACHINO Lista n° 8

MALLIA Sebastiano Giuseppe Gregorio, ARANGIO Giuseppina, BLUNDO Salvatore, CALVO Caterina, CICCIARELLA Antonino detto Nino, CIRINNA’ Giuseppina, DIMARTINO Giuseppe, LAUDICINO Vincenzo, MALANDRINO Lucia detta Antonella, NARDONE Giuseppe detto Josef,

NOVELLO Daniela, RESTUCCIA Morgan, SAMMITO Melissa, SCALA Pietro, SENA Lorenzo, SPATARO Carmela detta Milena.

INNOVARE PER CRESCERE Lista n° 9

ACQUAVIVA Martina, BAGLIERI Katia, BARROTTA Martina, CAMPISI Davide, DINATALE Maria, FRANCAVILLA Salvatore, MARINO Vincenzo detto Enzo, MIZZI Enza detta Cinzia, MODICA Corrado, NASTASI Corrado, NICASTRO Teresa detta Mariateresa, ORLANDO Ilenia SEGNALATORE Federico detto Fede, VASILE Corrado, VELETTA Maurizio, VIZZINI Massimiliano detto Massimo.

MOVIMENTO ORA PACHINO Lista n° 10

ASSENZA Corrado, COSTANZA Giuseppe, DELUCA Giuseppe, FERRARA Francesca, FINOCCHIARO Antonino detto Antonello, GALOTA Carmela,GIURDANELLA Giuseppe, GUASTELLUCCIA Alex, IACONO Claudia, LENTINELLO Angela, LUPO Alessandra Lilia, ROCCA Erman,

RUNZA Alessandro, SIGARI Emilia Letizia, SPINELLO Francesco, ZAPPULLA Stefano.

PACHINO CON EMILIANO SINDACO Lista n°11

RICUPERO Emiliano detto Emiliano, DUGO Sonia, TALLINI Jessica, BENINATO Corradina detta Cora, CAMPISI Sebastiano detto Sergio, GRADANTE Domenica detta Dania, AQUINO Francesca, BARONE Gabriella, ROMEO Giuseppe detto Peppe, INTERLANDO Marco, REALE Sebastiano, SELVAGGIO Pietro, FURNARI Giuseppina, INNAURATO Silvana, BEN MOUSSA Ameni, FICILI Emanuele.

FORZA ITALIA LISTA lista n° 12

BONGIOVANNI Ignazio, ARENA Giovanni, AVARINO Davide Giuseppe, DI RAIMONDO Giuseppina, GENNUSO Gaetano, GIANNI’ Corrado, GIULIANO Martina, GURRIERI Giuseppe, MALANDRINO Stefano, MARCHESE Lucia, MONACO Maria Concetta NOVELLO Giuseppina,

ROSA Sebastiano, SCROFANO Vincenzo, SCHIFITTO Natala, SPATARO Pietro Giovanni.

PACHINO CREDE Lista n° 13

BADIALI Enrico, CAMMISULI Sebastiano, CELESTE Cristina, GILIBERTO Gianluca detto Luca, GIULIANO Giuseppe, GUARNACCIA Lucia Marzia, LUCIFORA Emanuele, MARZIANO Salvatore, QUATTROCCHI Erika, RANA Claudia, SANTACROCE Carmen, SPATARO Salvatore,

TUE’ Santo, TUSA Francesca, ZISA Serena, GIANNONE Stefano.

DE LUCA LIBERTA' A PACHINO Lista N°14

AVOLESE Giuseppina, CERENZIA Giovanni, CLEMENTI Alessandro, DIRAIMONDO Cristina, FERRARA Vincenzo, FORNITO Silvana Roberta, FRANZO’ Corradina, GABELI Sebastiano, GALAZZO Sophia, GALOTA Emanuel, GIANNONE Salvatore, PAPA Rosario, PELLIGRA Gregoria,

PETRALITO Manuela, RIFINO Giuseppe, RUBERA Marilena.

SI' PACHINO Lista n°15

ALESCIO Gaia, CANNATA Mariachiara, CIRINNA’ Francesca Santa, DI MAURO Giuseppe, FERLA Alessandro, GAGLIANI Salvatore, LAURETTA Sebastiano, LENTINELLO Umberto, LICAJ Benardo, MIZZI Maria, MORANA Katiuscia, PAGANO Giovanni, SCIASCIA Giorgio, SCOLLO Pietro, SPAGNOLO Manuela, TROMBATORE Giuseppe.

1