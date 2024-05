Semifinale play off Alto Casertano-Modica: ecco l'arbitro

Sarà il signor Roberto Rago della sezione di Moliterno (Potenza) ad arbitrare la semifinale nazionale di andata dei play off di Eccellenza tra l'Aurora Alto Casertano e il Modica in programma domenica 2 giugno, alle 16, allo stadio "Marchese Del Prete" di Venafro, in provincia di Isernia. Primo assistente, il signor Francesco Foglietta, della sezione di Foligno (Perugia); secondo assistente, Savino Sciotti della sezione di Bologna.

Il Modica è partito in pullman questa mattina ed è arrivato a Venafro nel tardo pomeriggio. Il ritorno si giocherà al Vincenzo Barone di Modica domenica 9 giugno.