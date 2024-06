Notte di incendi di rifiuti a Palermo, nel quartiere Zen. Sono state appiccate le fiamme a cumuli di spazzatura non raccolta in via Fausto Coppi, non distante da una chiesa.

Le fiamme e il fumo hanno invaso i casermoni. L'aria è diventata irrespirabile. Sono intervenuti i vigili del fuoco, hanno impiegato due ore per spegnere le fiamme. In periferia a Palermo sono tornati i cumuli di spazzatura, molti a Borgo Nuovo.