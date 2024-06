Truffa bonus cultura. sequestro di 400 mila euro a imprenditore di Palagonia

Una truffa sul Bonus cultura 18app è stata scoperta dai finanzieri del Comando provinciale di Catania che hanno eseguito a carico di un noto imprenditore di Palagonia un sequestro preventivo, anche per equivalente, emesso dal Tribunale etneo in sede di riesame, dell'importo complessivo di 397.322,82 euro. Il provvedimento, già disposto nel 2023 dal gip del Tribunale di Caltagirone, era stato oggetto di dissequestro a seguito di formale ricorso avanzato dall'indagato. Le indagini dei finanzieri della Compagnia di Caltagirone, coordinati dalla locale Procura, hanno permesso di far luce su un "illecito accordo" tra l'imprenditore e i giovani titolari dei buoni, consistente nella possibilità di acquistare beni diversi da quelli previsti dalla normativa. Il 'Bonus cultura 18app', concesso dal ministero della Cultura, infatti, consiste nell'erogazione di buoni del valore di 500 euro spendibili dai neo diciottenni per l'acquisto di beni o servizi volti a promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale. Secondo l'accusa, i giovani avrebbero acquistato, invece, beni come prodotti di telefonia e tablet, dal valore d'acquisto superiore al buono assegnato, permettendo all'imprenditore, attivo nel settore del commercio di articoli di cartoleria, di ottenere l'illecito vantaggio del rimborso, immediato e totale, dell'importo nominale del coupon, pari a 500 euro, erogato dal ministero della Cultura. I militari della Guardia di finanza di Caltagirone, attraverso i riscontri testimoniali acquisiti dai fruitori, avrebbero accertato il coinvolgimento di circa mille ragazzi su tutto il territorio nazionale, venuti a conoscenza dell'illecito stratagemma tramite il sistema del passaparola. Per l'imprenditore è scattata la denuncia per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, mentre a ciascun ragazzo è stata contestata la violazione amministrativa per l'indebito utilizzo del buono. Il profitto della truffa consumata ai danni dello Stato ha consentito di sottoporre a sequestro beni immobili sia di proprietà dell'imprenditore, che nella materiale disponibilità dell'uomo, anche per interposta persona. Sono stati ricollegati all'indagato beni immobili a destinazione sia residenziale che commerciale, precedentemente alienati dall'imprenditore per sottrarli a un eventuale sequestro.