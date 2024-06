Sparatoria in Germania con 4 feriti, aggressore in fuga

Quattro persone sono rimaste ferite, una in modo molto grave, in una sparatoria avvenuta oggi ad Hagen, in Germania. E' quanto si legge sul sito di Bild, che precisa che il presunto aggressore è in fuga e la polizia tedesca sta conducendo una caccia all'uomo con unità speciali, elicotteri e cani poliziotto.

Secondo quanto riferiscono fonti della polizia al giornale tedesco, la sparatoria è iniziata in appartamento e poi si è spostata nei locali di un vicino parrucchiere. "Sospettiamo che l'aggressore sia ancora nell'area", ha detto un portavoce della polizia, spiegando che le ricerche si stanno concentrando in un'area residenziale a pochi chilometri dalla scena della sparatoria.

"La situazione è dinamica", ha aggiunto chiedendo alla popolazione di evitare la zona, dal momento che si ritiene che la persona in fuga sia armata. "Sospettiamo che il movente sia da ricercare in ambito familiare", ha detto ancora il portavoce.