Biden preme su Hamas affinché accetti la 'roadmap' in tre fasi proposta da Israele per fermare la guerra a Gaza e consentire il rilascio degli ostaggi. Per Biden "è il momento che la guerra finisca", parole accolte positivamente da Hamas. Ma Netanyahu precisa: "La guerra non finirà finché non saranno raggiunti tutti gli obiettivi e l'eliminazione" dei terroristi palestinesi.