L'Associazione culturale, Schierarsi, Piazza di Modica, raggiunge il primo obiettivo attraverso la raccolta delle firme a sostegno della legge d’iniziativa popolare per il riconoscimento dello stato della Palestina con capitale Gerusalemme Est. Anche la Piazza di Modica ha contribuito a raggiungere e superare in tutta Italia la soglia delle 50 mila firme necessarie per la presentazione della suddetta legge d’iniziativa popolare.