La consigliera comunale di Siracusa, la cardiologa Nadia Garro, con una nota invita a votare alle prossime Europee, Edy Bandiera in lista con Libertà di Cateno De Luca. "Carissimi amici - scrive Garro - non restiamo indifferenti, andiamo a votare ed infastidiamo lobby politiche. Abbiamo bisogno di mandare in Europa uno di noi, una persona semplice ma che possiede la giusta esperienza.

Il mio amico Edy Bandiera".