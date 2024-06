Auto si schianta contro casello della A12: 3 morti in provincia di Livorno

Tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto al casello autostradale dell'A12 a Rosignano, in provincia di Livorno. Almeno tre le vetture coinvolte, secondo quanto si apprende dai Vigili del fuoco il cui intervento è in corso.

Secondo una prima ricostruzione dei soccorritori arrivati sul posto al casello autostradale della A12 di Rosignano, sarebbero deceduti i due occupanti dell'auto che si è schiantata ad alta velocità su due mezzi in coda ribaltandosi e danneggiando la struttura del casello e uno degli occupanti delle auto tamponate. Altre cinque persone sono rimaste ferite in modo grave.