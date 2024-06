Pozzallo, attentato incendiario: nel mirino l'agenzia marittima del vicesindaco

Un incendio di probabile natura dolosa ha danneggiato gravemente, la notte scorsa, a Pozzallo, l'agenzia marittima di cui è titolare il vicesindaco della città, Raffaele Monte. "Il grave fatto criminoso, sicuramente di natura dolosa, ha destato e desta grave preoccupazione in città". Lo afferma il sindaco Roberto Ammatuna.

"Le indagini dei carabinieri, che sono già state avviate, dovranno individuare gli esecutori del vile gesto - prosegue il sindaco -. A Raffaele Monte affettuosa, piena e totale solidarietà da parte dell'Amministrazione Comunale e dell'intera città di Pozzallo".

Il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, anche nella qualità di presidente sezionale di Pozzallo, manifesta, a nome personale e di tutto il direttivo, la propria solidarietà al vicesindaco di Pozzallo, Raffaele Monte, dopo i danni seri provocati dall’incendio notturno che ha devastato l’agenzia marittima di cui la sua famiglia è titolare. “Un fatto grave che preoccupa – sottolinea Manenti – anche perché Pozzallo, da qualche tempo, fa i conti con una serie di problematiche varie che impediscono all’ente comunale di potere espletare al meglio le proprie funzioni. E tutto ciò, naturalmente, si ripercuote in negativo anche sulle dinamiche di sviluppo e di crescita del territorio, con particolare riferimento pure alle legittime esigenze del territorio. Manifestiamo, come associazione di categoria, vicinanza al vicesindaco e, più in generale, a tutta l’amministrazione comunale con l’auspicio che le forze dell’ordine possano fare al più presto chiarezza su quanto accaduto. Siamo consapevoli che, ancora una volta, è necessario ristabilire la dovuta attenzione su episodi che non aiutano una città che, invece, avrebbe bisogno di tutt’altro”.