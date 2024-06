"La ragione per cui Salvini parla del Ponte è perché non sa mettere a posto le altre cose e sa che così l'attenzione della sinistra sarà tutta concentrata sul Ponte".

Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, in conferenza stampa al Grand hotel Piazza Borsa di Palermo per presentare i candidati alle prossime europee della circoscrizione Isole.