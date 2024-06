Scontro fra due auto sulla Corleonese - Agrigentina: morto un 20enne

Dario Mortellaro (nella foto), 20 anni, è morto questa mattina in un incidente stradale sulla Corleonese - Agrigentina. Mortellaro, originario di Santo Stefano di Quisquina, provincia di Agrigento, è morto a causa di un violento scontro tra l'auto che guidava, una Daihatsu Terios, e un autocarro Iveco Margius in località Prizzi.

Da Corleone sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto la vittima dalle lamiere accartocciate dell'auto. L'uomo è stato affidato ai sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche le pattuglie dei carabinieri per identificare la vittima ed eseguire i rilievi. A causa dello scontro la strada è stata chiusa, in entrambe le direzioni, e il traffico è stato deviato sulla viabilità locale.