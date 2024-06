Sequestrati nel Reggino 285 chili di cocaina: un arresto

Un maxi sequestro di cocaina - 285 chili - è stato effettuato dai carabinieri della compagnia di Gioia Tauro, supportati da militari dello Squadrone eliportato Cacciatori "Calabria", in un'azienda a Candidoni. Durante le operazioni, all'interno e nelle vicinanze di un capannone, sono stati trovati, nascosti in sacchi contenenti combustibile pellet, 266 panetti di cocaina. Un uomo di 40 anni è stato arrestato. Agli investigatori non ha dato spiegazioni sulla provenienza dello stupefacente.