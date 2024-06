Modica, "Desideri in azione": manifestazione di interesse del distretto socio sanitario 45

Il Distretto Socio Sanitario numero 45, attraverso il Comitato dei Sindaci presieduto dal sindaco di Modica Maria Monisteri, si è espresso per avanzare la sua proposta a valere sull’avviso pubblico ‘DesTEENazione-Desideri in azione’, rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali. Il progetto stanzia circa 250 milioni di euro ed è nel Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla povertà 2021/2027. Il suo obiettivo sono sessanta comunità adolescenti in tutto il territorio nazionale. Cinque di queste, saranno in Sicilia

“Il nostro distretto - afferma Chiara Facello (nella foto), assessore alle Politiche sociali del Comune di Modica - ha pubblicato una manifestazione di interesse per fare emergere idee da enti del terzo settore, in collaborazione con gruppi informali. Creare spazi multifunzionali con servizi gratuiti dedicati a bambine/i e ragazze/i dagli 11 ai 18 anni, significa avere luoghi dove si promuove la loro autonomia e l’azione nei propri e reali contesti di vita. Ma significa anche aiutare i destinatari del progetto a sviluppare le loro potenzialità. Lo spazio multifunzionale di esperienza nella forma di ‘servizio integrato’, con una prevalente valenza educativa, mette al centro la creazione di connessioni tra interventi rivolti a ragazzi e ragazze, in prevalenza minorenni, favorendone partecipazione, lo sviluppo di potenzialità, l’inclusione sociale. Ma significa anche porre un argine e un contrasto alla dispersione scolastica e valorizzare le competenze affettive dei destinatari e quelle relazionali, con il solo scopo di prevenire e contrastare forme di disagio minorile, oggi particolarmente diffuse e particolarmente gravi. E non serve guardare anche le cronache di questi giorni per avere contezza di come questo tema sia delicato ed estremamente attuale”.