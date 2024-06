Un 25enne è stato arrestato a Noto, nel Siracusano, dai carabinieri per evasione. L'uomo, già ai domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere (fatti commessi nel 2017), è risultato assente al controllo. Le ricerche hanno permesso di rintracciarlo a bordo della sua auto in giro per le vie cittadine. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere.