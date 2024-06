Ragusa, cerimonia per il 210° annuale della fondazione dei Carabinieri

In occasione del 210° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri si è tenuta, alla presenza delle massime Autorità civili, militari e religiose della Provincia, una cerimonia commemorativa all’esterno della Caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa, durante la quale il Comandante Provinciale ha ripercorso l’impegno dei Carabinieri in provincia.

Il Comando Provinciale di Ragusa ha indirizzato le risorse a disposizione verso le dinamiche che maggiormente incidono sulla percezione di sicurezza della popolazione, investendo energie massicce nei servizi di pattugliamento del territorio (nei centri abitati più consistenti come nelle aree rurali più recondite), negli interventi in emergenza, nelle attività di controllo sui luoghi di lavoro con l’ausilio delle articolazioni specializzate del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (particolare attenzione è stata rivolta alla sicurezza dei lavoratori e all’emersione dei rapporti di lavoro), nella prevenzione e repressione dei reati ambientali (contrasto all’abbandono incontrollato di rifiuti e fumarole), nel contrasto alla diffusione delle droghe, nella difesa del decoro urbano, nella prevenzione e nella repressione delle aggressioni alle fasce deboli (con particolare riferimento ai reati di violenza di genere e in ambito familiare e alle truffe alle persone anziane), nel contrasto ai “reati predatori”, nella lotta alle truffe informatiche. Altrettanto proficua è stata la collaborazione con il N.A.S. di Ragusa nelle attività di prevenzione e repressione delle frodi alimentari e nella tutela delle persone fragili all’interno delle strutture residenziali per anziani.

Nell’ultimo anno, l’intero Comando Provinciale ha espresso sul territorio oltre 12 mila servizi esterni, procedendo al controllo di oltre 62.000 soggetti e circa 40.000 veicoli, oltre 2.400 servizi di ordine pubblico, circa 6.600 denunce presentate presso i presidi dell’Arma (pari ad oltre il 68 % di quelle complessivamente presentate alle Forze di Polizia della provincia). Inoltre, è stato significativo l’impegno dei Carabinieri nell’attività di contrasto al triste fenomeno della violenza di genere. Pur consapevoli del fatto che tale fenomeno, al pari di altri di criminalità organizzata e predatoria, costituisce una piaga nei cui confronti bisogna lavorare molto anche sul piano della prevenzione e del cambiamento culturale, sono stati conseguiti i risultati operativi di rilevo (7 arresti in flagranza, 24 misure cautelari eseguite su disposizione dell’Autorità Giudiziaria e 41 deferimenti in stato di libertà), a testimonianza di una rinnovata fiducia delle vittime vulnerabili nei confronti delle Istituzioni; vittime che possono trovare l’accoglienza più adeguata presso i Comandi ove sono stati allestiti locali idonei all’ascolto protetto grazie alla collaborazione avviata da diversi anni con l’Associazione “Soroptimist”: alle due “stanze tutte per sé” già esistenti presso la Tenenza di Scicli e la Stazione di Ragusa Ibla, se n’è aggiunta un’altra inaugurata pochi mesi fa presso la Compagnia di Modica.

I risultati operativi dei militari dell'Arma sono la conferma del forte impegno del Comando Provinciale a seguire attentamente tutti i fenomeni e le manifestazioni che incidono sulla sicurezza e sull’ordinata e civile convivenza del territorio.

Dal 5 giugno dello scorso anno ad oggi gli arresti eseguiti sono stati 202, mentre le persone deferite in stato di libertà sono state 1.732.