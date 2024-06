Ancora un furto con spaccata, a Palermo. Preso di mira, questa volta, il negozio Giglio Piccolo, in piazza Mordini. I ladri, secondo una ricostruzione degli investigatori, hanno rubato una Fiat 500 e una Giulietta usandole come ariete per sfondare la vetrina. Poi, hanno rubato capi di abbigliamento e accessori. Ingenti i danni. Le due auto sono state ritrovate bruciate nel quartiere dello Zen.