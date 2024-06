Market della droga in condominio: 2 arresti a Trapani

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato due giovani trapanesi di 20 e 23 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari dell'Arma, col supporto dei Carabinieri del Nucleo Cinofili di Palermo e del cane RON hanno fermato e sottoposto a perquisizione i due che sostavano all'interno dell'entrata di una palazzina nel quartiere Sant'Alberto dove presumibilmente avveniva l'attività di spaccio.

Sottoposti a perquisizione i due sarebbero stati sorpresi a detenere sostanza stupefacente tipo hashish per un peso complessivo di circa 80 grammi in parte trovato in tasca e in parte all'interno di un locale contatori del condominio, oltre a soldi in contanti per quasi 600 euro.

Durante le operazioni di perquisizione il 23enne avrebbe tentato la fuga venendo bloccato dai Carabinieri.

Dopo l'arresto e l'udienza di convalida è stata disposta la detenzione in carcere per il 23enne mentre gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il 20enne.