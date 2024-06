Rissa dopo comizio a Campobello di Licata, la Dc: "Contro ogni violenza"

"La Democrazia Cristiana condanna fermamente ogni forma di violenza e si augura che episodi simili a quelli verificatisi ai margini di un comizio elettorale a Campobello di Licata non si ripetano. Questi atti non hanno alcun legame con l'evento elettorale e i quattro candidati a sindaco hanno giustamente stigmatizzato l'episodio di violenza, sottolineando che nulla ha a che fare con la loro campagna elettorale". Lo afferma Stefano Cirillo, segretario regionale della DC in Sicilia, dopo la rissa avvenuta durante un comizio elettorale a Campobello di Licata.

"Come Democrazia Cristiana - prosegue -, desideriamo ribadire, con forza, la nostra posizione. La democrazia rappresenta l'espressione massima della libertà, permettendoci di votare liberamente per ciò in cui crediamo, diventando così un valore condiviso da tutti. Chi tenta di minare la libertà concessa dalla democrazia attraverso la violenza deve essere isolato e educato al rispetto di ogni diversità. Siamo convinti che il dialogo e l'ascolto siano alla base di una politica sana e di un confronto costruttivo a vantaggio di tutti. Strumentalizzare fatti poco chiari dimostra una scarsa capacità analitica, che in politica è essenziale per non confondere chi ama la libertà. Certi che la Democrazia vince sempre", conclude Cirillo.