Autoarticolato fuori strada tra Modica e Pozzallo: conducente ferito

- Un autoarticolato, che trasportava sabbia, è uscito fuori strada ribaltandosi. Ferito il conducente.

L'incidente autonomo è accaduto, intorno alle 12, sulla statale 194 fra Modica e Pozzallo, in corrispondenza del km 110.200.

Sembra che il camionista, secondo i primi accertamenti, abbia perso il controllo in seguito all'esplosione di uno pneumatico.

Sul posto sono intervenuti carabinieri e personale del 118. Il conducente ferito è stato trasportato in ospedale. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area, in attesa dell'arrivo di idonei mezzi per il recupero del tir, tenuto conto che dispone di due serbatoi di gasolio e non è stato possibile procedere allo stacco delle batterie.