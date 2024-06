Sono in corso indagini a Portopalo di Capo Passero per un incendio scoppiato nel pomeriggio di ieri in un'abitazione di via Carlo Alberto. Nella casa ci vive una pensionata che è riuscita a mettersi in salo. Il fuoco è stato domato dai volontari della Protezione civile. Potrebbe essere stato un corto circuito o una fuga di gas a provocare le fiamme. Fortunatamente non ci sono stati feriti.