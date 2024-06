"Sanità disastro a Catania, sospesa attività di Chirurgia", lo denuncia il Pd

"Il disastro della sanità in provincia di Catania è senza limiti. A dispetto di quanto proclamato da Giorgia Meloni per tagliare le liste d'attesa, in alcuni ospedali della provincia è stata disposta addirittura anche la sospensione di tutta l'attività chirurgica, tranne quella d'urgenza, fino al 30 giugno. Una sospensione che si aggiunge al congelamento, adottato nei giorni scorsi, di 'qualsiasi attività ordinaria e di recupero delle liste d'attesa' motivata dall'assegnazione dei medici nei Pronto Soccorso sguarniti dalla mancata proroga del personale. E' un fatto gravissimo e che continueremo ad evidenziare, come abbiamo fatto durante la campagna elettorale, per sottolineare come questo centro destra non abbia alcun rispetto per la salute dei cittadini siciliani". Lo dichiara il deputato e segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, che rimarca "l'assenza del governo regionale in ambito sanitario e la latitanza del governo Schifani e dell'assessore alla Salute, Giovanna Volo". "L'assessore alla Salute è ingiustificata e ingiustificabile. Mi chiedo - prosegue -, ma se ci è o ci fa?

Adesso la misura è colma, non si scherza con il diritto alla salute dei cittadini, sancito dalla Costituzione. Noi non ci fermiamo e valuteremo anche - conclude - se vi siano i presupposti per la presentazione di un esposto per interruzione di pubblico servizio".