Ordigno sulla mensola della camera da letto: arrestato a Reggio Calabria

Un venticinquenne con precedenti è stato arrestato a Reggio Calabria per detenzione di esplosivo e denunciato per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L'arresto è stato eseguito dagli agenti della polizia di Stato che, nei giorni scorsi, lo hanno fermato mentre si trovava a piedi.

Alla vista della Volante, il giovane ha tentato di dileguarsi per cui è scattata la perquisizione personale.

All'interno di un borsello che portava a tracolla, i poliziotti hanno trovato circa 700 euro in contanti e un involucro di carta stagnola con all'interno 0.80 grammi di cocaina.

Estesi i controlli anche alla sua abitazione, il venticinquenne è stato trovato in possesso di un bilancino e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Durante la perquisizione la polizia ha trovato un ordigno artigianale su una mensola della camera da letto. Gli artificieri del XII Reparto mobile della Polizia che lo hanno reso innocuo hanno costatato che si trattava di un ordigno ad alto potenziale offensivo, composto da polvere per un peso complessivo di circa 215 grammi.