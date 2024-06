Insediata la nuova Giunta provinciale di Confcommercio Ragusa

“Vogliamo imprimere una marcia completamente nuova alla nostra organizzazione. Abbiamo una grande responsabilità. E dobbiamo far sì che questa responsabilità si tramuti in uno stimolo per favorire la crescita locale. Abbiamo cercato e siamo riusciti, in questi ultimi cinque anni, ad avviare relazioni con le istituzioni del territorio, circostanza che ci ha consentito di mettere in evidenza il nostro punto di vista. Abbiamo sviluppato percorsi legati alla generazione urbana. Ci siamo interfacciati con le amministrazioni comunali per cercare di predisporre iniziative vantaggiose per i nostri associati e, più in generale, per ottenere sviluppo”. Lo ha detto il riconfermato presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, all’atto della riunione d’insediamento della nuova Giunta provinciale eletta nei giorni scorsi. L’organismo è formato dai vicepresidenti Salvatore Guastella, Rosamaria Chiaramonte e Giorgio Moncada (rispettivamente per i comprensori di Vittoria, Ragusa e Modica), dall’amministratore Salvatore Barrera e dai componenti Gregorio Lenzo, Carlotta Schininà, Alessandro Palladino, Pierpaolo Carpenzano, Valentina Carpanzano, Daniele Russino e Orazio Nannaro. A supportare i lavori il responsabile provinciale Corrado Lupo.