Paura in via Lazio a Palermo per l'incendio di un box

Attimi di paura in viale Lazio a Palermo, dove un incendio è divampato oggi pomeriggio in un garage di fronte all'ufficio anagrafe del Comune. A prendere fuoco sarebbero state alcune automobili, con la tempestiva telefonata dei residenti ai Vigili del Fuoco che ha portato allo spegnimento quasi immediato delle fiamme e scongiurato conseguenze peggiori.

Non si registrano feriti: sul posto sono arrivati anche i Carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti