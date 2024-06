Modica, a 100 anni di distanza ritrovato un epistolario tra Antonino Moncada e Gemma Grana

Torna a casa, quasi 100 anni dopo essere stato scritto, un epistolario intrattenuto tra due giovani modicani: Antonino Moncada e Gemma Grana. Ritrovato in maniera fortuita dal Graduato Marcello Nori in forza alla Nunziatella di Napoli il carteggio è stato studiato e trascritto dalla dottoressa Dèsirée Risolo.

Il carteggio è stato preso in consegna dalla Società ragusana di storia Patria nelle mani del suo presidente,. Carmelo Arezzo e consegnato nelle mani del Sindaco di Modica Maria Monisteri nell'attesa che vengano espletate le pratiche burocratiche perché queste lettere possano essere aggiunte a quelle già presenti all' archivio di Stato di Ragusa nel fondo Antonino Moncada. Il prof. Giuseppe Barone e la dottoressa Marcella Burderi hanno tracciato per sommi capi le linee di un periodo storico complesso, la Prima Guerra mondiale, quando si sentì forte l'esigenza della scrittura come mezzo di comunicazione, conforto e legame con la propria famiglia e con la propria terra. A sostenere l‘ evento è’ stata anche anche l’Unitre di Modica, presente con molti dei suoi soci. Le lettere in copia sono già disponibili alla Biblioteca comunale di Modica custodite dalla funzionaria Lucia Buscema.