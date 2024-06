Europee, a Siracusa alle 23 ha votato l'8,81%: più bassa della media nazionale

Prima giornata di voto senza imprevisti nella tornata per il rinnovo del Parlamento europeo, iniziata oggi alle 15 e conclusa alle 23. I seggi saranno riaperti alle 7 di domani per essere definitivamente chiusi alle 23, quando inizierà lo scrutinio.

Oggi l’affluenza alle urne è stata dell’8,81 per cento. Hanno votato 8.599 siracusani. Si trattadi una percentuale più bassadella media nazionale che supera il14%

Il corpo elettorale è composto da 97.617 elettori, di cui 50.726 donne e 46.891 uomini. I diciottenni neo elettori sono 573: 293 femmine e 280 maschi.

Alle Europee del 2019, quando si votò in una sola giornata, la prima rilevazione aveva registrato una presenza nei seggi pari al 9,62 per cento del corpo elettorale, che allora era di 98.958 siracusani.

La prossima rilevazione sarà alle 12 di domani.

Contemporaneamente alla riapertura dei seggi, riprenderà il servizio di rilascio delle tessere elettorali allo sportello di via San Sebastiano 31. Ci si può recare nel caso in cui la tessera in possesso avesse tutti gli spazi occupati oppure fosse stata smarrita o deteriorata.

Per esercitare il diritto di voto bisogna presentarsi al seggio anche con un documento d’identità, con foto, in corso di validità oppure scaduto da non più di 3 anni. Se si è privi di documento, basta che l’identità dell’elettore sia garantita dal presidente o da un componente del seggio. Inoltre coloro i quali, nei giorni precedenti alla consultazione, hanno presentato richiesta di carta di identità elettronica potranno votare esibendo la ricevuta che, in quanto munita di fotografia, dei dati anagrafici e del numero, risponde ai requisiti del documento di riconoscimento.