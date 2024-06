In casa nascondeva 2 chili di droga, in carcere un insospettabile di Floridia

Ancora fiumi di droga a Floridia. Ad una settimana dall'arresto di 5 persone trovate con 41, 5 chili tra marijuana e hashish, ancora stupefacenti sequestrati. I carabinieri della Tenenza di Floridia hanno arrestato un incensurato 27enne del luogo gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di perquisizione personale e domiciliare, all’interno dell’armadio della camera da letto i militari hanno rinvenuto una busta termosaldata con 1 kg di marijuana conservata sottovuoto per garantirne la qualità, 9 panetti di hashish, 15 dosi di ecstasy e circa mezzo grammo di cocaina rosa.

Lo stupefacente è stato sequestrato per i successivi esami di laboratorio.

Dopo le formalità di rito, il 27enne è stato associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.