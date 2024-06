Smartphone in cabina elettorale, 3 denunciati a Napoli

I carabinieri di Napoli hanno denunciato tre persone ai seggi elettorali per aver fotografato la scheda con l'indicazione della lista e preferenze. E' successo nel seggio elettorale Istituto 'Massimo D’Azeglio' di via Piave a Marano dove è stato denunciato un 45enne incensurato. A Saviano, presso Scuola Elementare in via Cimitero, i militari della stazione di Piazzolla di Nola hanno denunciato un 28enne. A Carbonara di Nola nella scuola elementare in via Rainone, I carabinieri della stazione locale hanno denunciato un 59enne.