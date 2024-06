La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta in merito alle 12 salme recuperate nel Mediterraneo e fatte sbarcare a Lampedusa, dopo essere state recuperate, grazie ad una segnalazione della Sea Watch, dalle navi Geo Barents e Ocean Viking. E' stata disposta anche l'autopsia sui corpi per stabilire le cause del decesso. Le salme oggi verranno condotte a Porto Empedocle.