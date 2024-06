Tre sindaci in Basilicata già eletti a urne ancora aperte

Tre sindaci in Basilicata possono gia' festeggiare la loro elezione a urne ancora aperte. Si tratta dei primi cittadini di quei comuni in cui c'era un solo candidato sindaco. In questo caso e' sufficiente raggiungere il quorum del 40% + 1 di votanti per ottenere l'elezione. E' il caso di Banzi (Potenza), Guardia Perticara (Potenza) e Gorgoglione (Matera) . Alle ore 12 non si era raggiunti ancora il quorum , per pochi voti, ad Anzi e a Barile, entrambi in provincia di Potenza.