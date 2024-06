In Calabria eletti già i primi otto sindaci

In Calabria otto sindaci possono già festeggiare la loro elezione a urne ancora aperte. Si tratta dei primi cittadini di quei comuni in cui c'era un solo candidato sindaco.

In questo caso è sufficiente raggiungere il quorum del 40% + 1 di votanti per ottenere l'elezione. Altri 14 candidati nelle stesse condizioni, invece, dovranno attendere le rilevazioni delle 19 o quella della chiusura alle 23 per sapere se potranno guidare i rispettivi Comuni.

Nel Cosentino, con l'affluenza registrata alle ore 12, sono, di fatto, certi dell'elezione i candidati di Cervicati Gioberto Filice, a capo della lista Cervicati vive, dove l'affluenza è stata del 47,25%; di Figline Vegliaturo Pasquale Filice a capo della lista Progetto Figline, dove ha votato il 44,03% degli aventi diritto; a Mottafollone Romeo Basile, sostenuto dalla lista Per Mottafollone, che ha registrato un'affluenza del 47,35%; Pedivigliano Giuseppe Perri con la lista Scegli Pedivigliano, dove i votanti sono stati il 47,51%; e a San Giorgio Albanese Gianni Gabriele con la lista Rinnovare per crescere ed un'affluenza del 65,09%.

Già sindaci di fatto anche Domenico Gallelli a Zagarise (Catanzaro), con la lista Continuiamo a crescere insieme, dove si è registrata un'affluenza del 42,96%; Francesco Angiletta a Mongiana (Vibo Valentia), con la lista Mongiana cangiante, dove ha votato il 45,11% degli aventi diritto; e Santo Monorchio a Bagaladi, con la lista Fare per Bagaladi, dove l'affluenza è stata del 45,87%.