Ruba una felpa in un negozio a Catania: viene denunciato

Ha provato a rubare un capo di abbigliamento in un negozio ma è stato bloccato dal personale di vigilanza e denunciato dalla Polizia di Stato.

Il fatto è accaduto a Catania, in un magazzino della centralissima via Etnea, dove un uomo di 28 anni di Caltanissetta ha preso una felpa del valore commerciale di 89 euro e ha cercato di portarla via, senza pagare, approfittando probabilmente della consueta confusione di clienti del fine settimana.

Il taccheggiatore, però, non è passato inosservato ed è stato fermato dagli addetti del servizio vigilanza che hanno chiesto l'intervento della Polizia di Stato.

L'uomo, secondo quanto rende noto la questura, aveva un divieto di dimora nel Comune di Catania, notificatogli appena qualche settimana fa in carcere dove aveva finito di scontare una pena.

Il 28enne è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato e inosservanza della misura cautelare