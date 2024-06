Europee, a Siracusa vince il partito dell'astensione: solo il 31,63% alle urne

Vince il partito dell'Astensione a Siracusa alle Europee del 2024. Poco più del 31% i siracusani che sono andati a votare, quattro punti e mezzo in meno rispetto a 5 anni fa. Un disamore dei cittadini nei confronti della politica.

Si sono concluse alle 23 le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti della circoscrizione Isole al Parlamento europeo.

​L’affluenza finale nelle 123 sezioni cittadine è stata del 31,63 per cento, pari a 30.878 elettori, con una prevalenza di uomini (15.539) sulle donne (15.339). Il corpo elettorale era composto da 97.617 elettori, di cui 50.726 femmine e 46.891 maschi. Le operazioni di voto erano iniziate ieri alle 15.

​Cinque anni fa avevano votato 35.354 elettori su 98.958, pari al 35,73 per cento: 18.215 uomini, su 47.346, contro 17.139 donne, su 51.612.

​Alla chiusura dei seggi è iniziato lo spoglio.